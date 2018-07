Öffnungszeiten in den Ferien

Anzeige

Das Parkschwimmbad Rheinau und das Freibad Sandhofen sind täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet und mittwochs bereits ab 7 Uhr.

Die Wassertemperatur beträgt in allen Freibädern 24 Grad Celsius. Grünanlagen mit Liegewiesen und ausreichenden Bäume sowie Flächen für Sport und Spiel warten auf die Besucher. Für Kleinkinder sind in allen Freibädern die Planschbecken, Kinderrutschen im Wasser und an Land sowie weitere Kinderspielgeräte Anziehungspunkte. Im Herzogenriedbad locken zusätzlich der Wasserspielplatz und der Spielbach die kleinen Besucher an. seb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018