„Ökologie und Wirtschaft sind vereinbar“

Anzeige

„Wir hatten in Mannheim eine komfortable Situation bei der Erreichbarkeit der Innenstadt, was ein wichtiger Grund ist, wieso sie als Einkaufsstandort erfolgreich ist. Wir sehen jedoch die Gefahr, dass sich dies ändert“, das sagte Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, gestern anlässlich der Vorstellung einer Studie zur Erreichbarkeit der innerstädtischen Wirtschaft in Mannheim, Heidelberg und Mosbach. Mit dieser Studie könne, so Schnabel, „besser faktenbasiert mit Politikern diskutiert werden“. Es gebe nämlich eine grundlegend unterschiedliche Einschätzung: Die IHK rechnet mit einem größeren Verkehrsaufkommen, einige Politiker dagegen mit weniger. Letzteres würde dazu führen, dass weniger Infrastruktur benötigt wird.

Ralf Beckmann, Geschäftsführer der „Stadt + Handel Dienstleistungen GbR“, geht ebenfalls davon aus, dass der Wirtschaftsverkehr stark wächst. Seine Annahme: „Es wird weniger Autos geben, aber mehr Fahrten.“ So werden autonom fahrende Autos dazu führen, dass dieses Fortbewegungsmittel attraktiver wird. Dies insbesondere für Carsharing, weil der Wagen bei Bedarf selbstständig zum Nutzer kommt. Die junge Generation nutze die Verkehrsmittel pragmatisch: Das Auto hat als Statussymbol nicht mehr die Rolle wie früher. Aber sie möchten bequem und sicher ankommen.“ Weiter gebe es eine Reurbanisierung – mehr Menschen zieht es in die Innenstädte.

Die Studie In Mannheim nutzen im Vergleich zu Heidelberg und Mosbach die meisten Einwohner der jeweiligen Stadt bevorzugt den öffentlichen Nahverkehr, um in die Innenstadt zu kommen. Die IHK wünscht eine Förderung von öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad und Auto jeweils da, wo es sinnvoll ist. Sie hat einen dreistufigen Plan entwickelt, aktuell soll es unter anderem eine bessere Abstimmung bei Baustellen geben. Details zur Studie und weitere Infos sind auf www.rhein-neckar.ihk24.de/innenstadtstudie zu finden. RoS

Verbote nur das letzte Mittel

Rund 1000 Haushalte sowie Firmen wurden von seinem Unternehmen zu Mannheim, Heidelberg und Mosbach befragt. Bei den Verkehrsmitteln wählen die Hälfte der Mannheimer den öffentlichen Nahverkehr, 36 Prozent das Auto, acht Prozent das Fahrrad und sechs Prozent gehen zu Fuß. In Heidelberg bevorzugen die dortigen Bürger dagegen nur zu 45 Prozent den öffentlichen Nahverkehr, aber fast doppelt soviel das Fahrrad und nur 30 Prozent ein Auto. Ganz anders in Mosbach: Drei Viertel der Einwohner nutzen ein Auto, um in die Innenstadt zu kommen. Werden nicht nur die Einwohner der jeweiligen Städte, sondern alle Befragten berücksichtigt, ist das Auto jedoch klarer Favorit bei der Wahl des Verkehrsmittels: 79 Prozent für Besuche in der Innenstadt von Mosbach, 70 für Heidelberg und 61 für Mannheim.