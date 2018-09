Ölwanne beschädigt

Ein BMW-Fahrer ist in der Duisburger Straße über einen Stein gefahren und hat damit die Ölwanne seines Wagens beschädigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag bei seiner Fahrt in Fahrtrichtung Ruhroter Straße den Stein verloren. Verkehrsteilnehmer informierten daraufhin die Polizei, die den betroffenen BMW-Fahrer am Unfallort antrafen. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Beamten versuchten den Verkehr am Unfallort vorbeizuleiten. Weil sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Anweisungen hielten und somit ein erhöhtes Unfallrisiko aufkam, wurde die Fahrbahn gesperrt. Dadurch entstand ein langer Stau. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Verkehrsteilnehmer. Hinweise unter Tel.: 0621/8 33 97 0. mica/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018