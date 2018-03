ÖPNV wird gut genutzt

Anzeige

Positiv reagierte gestern die Stadtverwaltung auf die aktuelle Studie „Verkehrliche Erreichbarkeit der innenstädtischen Wirtschaft“ der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (wir berichteten). „Ein erfreuliches Ergebnis“, betonte Volker Böhn, Abteilungsleiter für die Verkehrsplanung im Rathaus. Er sehe in der Studie eine Bestätigung jahrzehntelanger Arbeit der Verwaltung und des Gemeinderats. Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) werde sehr gut genutzt, dort seien in den 1990er Jahren und um das Jahr 2000 hohe Investitionen getätigt worden. Dies und besondere Tarife hätten zu mehr Fahrgästen geführt. Weiter seien die Radwege ausgebaut worden. In Mannheim gebe es jedoch für alle Verkehrsteilnehmer Verbesserungen, so der Experte der Stadt

Böhn berichtete: „Die Mannheimer legen ein Drittel aller Wege zu Fuß zurück.“ Gehwegbreiten, bessere Ampelsteuerungen und mehr Begrünung seien wichtige Aufgabe für die Zukunft, um die Innenstadt für Fußgänger attraktiver zu machen.

Bei der IHK wird davon ausgegangen, dass es künftig in der Innenstadt mehr motorisierten Verkehr geben wird. Böhn meint dazu, dass aktuell bei den Ein- und Ausfahrten in den Quadraten wieder der vergleichsweise niedrige Stand der 60er Jahre erreicht werde. Prognosen würden beim Deutschen Städtetag intensiv diskutiert: „Falls das autonome Fahren kommt, gehe ich davon aus, dass es mehr Verkehr gibt. Zum Beispiel könnten dann Autos selbstständig Kinder zum Kindergarten fahren.“