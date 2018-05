Über 13 000 Zuschauer feiern Xavas, Xavier und Co.

© Manfred Rinderspacher

Mannheim. Trotz der kurzfristigen Absage von Comedy-Star Bülent Ceylan wegen des Todes seines Vaters sind am Donnerstagabend über 13 000 Zuschauer zur großen Benefizshow "Gemeinsam für unsere Kinder" in die SAP Arena gekommen - das sorgte für den ersten großen Erfolg des Tages: Veranstalter Robert Lübenoff konnte an die Mitinitiatoren Dietmar Hopp und Naidoo-Kompagnon Michael Herberger sowie

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2017 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012