Über den Dächern Mannheims

Anzeige

Die Abendakademie verschafft Überblick – am 18. Mai in besonderem Sinne. Es geht an diesem Freitagabend vor Pfingsten hoch hinaus auf die Dachterrasse der Abendakademie in U1. Geschäftsführerin Susanne Deß lädt zu einem Panorama-Treffen in das sechste Obergeschoss ein. Auf der sonst nur Kursteilnehmern vorbehaltenen Dachterrasse kann man einen besonderen Rundumblick über Mannheims Häuser genießen – von der Friesenheimer Insel bis zum Pfalzblick. Es wird auch kleine Häppchen und ein Gläschen Sekt geben – „in besonderem Ambiente“, freut sich Susanne Deß bereits. Die Teilnahme ist frei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich.