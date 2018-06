Über Stunden ohne Strom

Anzeige

Kein Licht, kein Fernsehen, kein Internetrouter – zahlreiche Mannheimer sind im Nordosten der Stadt unfreiwillig im Dunkeln gesessen. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren von dem Stromausfall am Montagabend (wir berichteten) nicht nur die Vogelstang und Teile von Käfertal betroffen. Kurzfristige Probleme habe es auch auf dem Waldhof und in Sandhofen gegeben. In zahlreichen Einkaufsmärkten seien Alarmanlagen angegangen. Eine Person sei in einem Fahrstuhl festgesessen und habe von einer Fachfirma befreit werden müssen. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Die Ursache war nach Angaben des Energieversorgers MVV ein Kurzschluss in einer Verteilerstation in der Brandenburger Straße (Vogelstang), der zu starker Rauchentwicklung geführt habe. Die Feuerwehr musste anrücken. Ein Zusammenhang zu den schweren Gewittern am Montag sei „nicht auszuschließen“, sagte MVV-Sprecher Roland Kress. Es könne sich aber auch um einen Materialfehler oder ein anderes technisches Problem handeln.

Geschäfte schließen früher

Laut MVV begann der Stromausfall am Montag um 21.15 Uhr. Nach und nach seien die betroffenen Stadtteile wieder versorgt worden. Komplett am Netz sei die Vogelstang wieder um 1.30 Uhr in der Nacht gewesen. In einigen Straßen von Käfertal-Süd habe es allerdings bis 4.40 Uhr am Dienstagmorgen gedauert.