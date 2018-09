Überfall am Neckarufer - 31-Jähriger in Haft

Mannheim.Wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung befindet sich ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll am vergangenen Dienstagabend versucht haben, einen 52-Jährigen am Neckarufer in Mannheim zu berauben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll der Tunesier am Dienstag, den 28. August, gegen 20.45 Uhr den 52-Jährigen am Hermann-Heimerich-Ufer auf Höhe der Heinrich-Lanz-Schule angesprochen und anschließend körperlich angegangen haben. Im weiteren Verlauf zog der 31-Jährige ein Messer, richtete es gegen den Mann und forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als ein vorbeilaufender Jogger anhielt, entfernte sich der Tatverdächtige einige Meter. Das nutzte der 52-Jährige zur Flucht.

Der Beschuldigte konnte durch Polizeibeamte ermittelt und noch am Dienstag festgenommen werden. Er wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim den Haftbefehl eröffnete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen des Vorfalls: Der Beschuldigte hatte eine auffällige Rastafrisur mit langen Zöpfen und trug zum Zeitpunkt ein farbiges Kopftuch. Der 52-Jährige war mit einem Hund unterwegs. Wer das Geschehen beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden.