Überfall auf 49-Jährigen

Auf dem Nachhauseweg ist ein 49-Jähriger überfallen worden. Um kurz nach zwei Uhr am Samstag sprach ihn ein Unbekannter an der Ecke Mittelstraße/Pestalozzistraße in der Neckarstadt-West an und fragte nach dem Weg. Plötzlich riss der Täter den alkoholisierten Mann zu Boden, schlug auf ihn ein und stahl den Geldbeutel. Anschließend rannte der Unbekannte über die Mittelstraße davon. Eine erste Fahndung blieb erfolglos, teilte die Polizei mit. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß sein. Die Polizei spricht von einem Südosteuropäer, der dunkel bekleidet war. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Polizei unter Telefon 0621/1 74 44 44 melden. has/pol