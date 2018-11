Überfall mit Messer

Ein unbekannter Mann hat einen 25-Jährigen in der Neckarstadt überfallen und ihn mit einem Messer bedroht. Zwischen 5 und 6 Uhr hielt sich der junge Mann am Sonntagmorgen auf einem Spielplatz in der Mittelstraße in Höhe der Ludwig-Jolly-Straße auf, wie die Polizei gestern mitteilte. Plötzlich zog der Täter, den der 25-Jährige kurz zuvor bei einem Kneipenbesuch flüchtig kennengelernt hatte, sein Messer und forderte sein Opfer auf, Mobiltelefon und Geldbörse herauszugeben. Nach kurzem Gerangel gab der 25-Jährige dem Täter, was er wollte. Der flüchtete anschließend in Richtung Neckarstadt.

Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, mit schmaler Statur und einem süd- bis südosteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Während des Überfalls auf dem Spielplatz war er schwarz gekleidet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden: 0621/17 44 44 4. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018