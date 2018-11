Das Freizeithaus marode, das Pflanzenschauhaus veraltet, die Aquarien wegen sprödem Beton der Becken teils längst leer – dass sich im Luisenpark etwas tut, ist überfällig. Zu lange hat sich ein enormer Sanierungsstau aufsummiert. Auch wenn die grüne Oase nach wie vor äußert beliebt ist und hohe Besucherzahlen von mehr als einer Million Menschen im Jahr aufweist, so muss sie sich doch anpassen – an geändertes Freizeitverhalten, höhere Ansprüche und insbesondere mit Blick auf die Buga 2023.

Was jetzt beim Architektenwettbewerb ausgewählt wurde, ist dafür ein überzeugender Entwurf. Hier haben Planer berücksichtigt, dass sie eine dienende Funktion haben und es nicht um spektakuläre architektonische Selbstverwirklichung geht. Solche Einsendungen gab es auch – markante, riesige kreisrunde Gebäude, gar Hochhäuser oder riesige Schachteln. Sie hätten aber nicht zum Park und zu den Funktionen gepasst. Der Siegerentwurf dagegen wirkt – auch wenn Fassadengestaltung und Baumaterialien im Detail noch offen sind – so, dass er sich angenehm zurücknimmt, in die Natur einschmiegt, sie nicht dominiert.

Allerdings bleibt der schmerzliche Verlust der schönen, rustikalen Weinstube und die nicht schlüssig erklärte Abschaffung des Cafés im Pflanzenschauhaus. Nicht beantwortet ist bisher auch die Frage, wie es in anderen Parkbereichen weitergeht. Mit der Seebühne in der heutigen Form, teils desolaten Wegen und veralteten baulichen Anlagen an anderer Stelle lässt sich 2023 kein Staat machen – so toll die Aufwertung durch einen großen Neubau ist.

