Ab 18 Uhr: Löbel gegen Müller

Abstimmen trotz Corona: Die Wahlkreisversammlung der CDU Mannheim anlässlich der Bundestagswahl am Freitag, 18 Uhr, in der Kulturhalle Feudenheim wird mit einem besonderen Hygienekonzept stattfinden. Das erklärte CDU-Kreisvorsitzender Nikolas Löbel am Donnerstag. Löbel ist Mannheims direkt gewählter Bundestagsabgeordneter und von seinem Kreisverband einstimmig als Bundestagskandidat vorgeschlagen.

Nach der Kritik an seiner Person in den vergangenen Wochen entschloss sich die Juristin Maike-Tjarda Müller zu einer Kampfkandidatur. Die ehemalige CDU-Bezirksbeirätin in der Oststadt/Schwetzingerstadt will, wie sie sagt, für einen Neuanfang der CDU Mannheim stehen. Sie sei von vielen Parteimitgliedern gebeten worden, gegen Löbel anzutreten, weil dieser „untragbar“ sei. Müller wurde im Sommer in den Vorstand der Werteunion Rhein-Neckar gewählt. Der Werteunion wird mitunter eine Nähe zur AfD und deren Positionen nachgesagt.

„Für den Eintritt in die Werteunion war für mich entscheidend, dass die CDU immer weiter von ihrem Kurs der Mitte nach links, zu Rot-Grün abdriftet“, sagte Müller auf Anfrage des „MM“. Sie spreche daher viele Wähler nicht mehr an, die bereits Ursprungswerte der CDU und auch die konservative Seite der Partei vermissten. „Hierfür steht die Werteunion, die sich ja auch stark für den Mittelstand einbringt, für den ich mich einsetze.“

Masken sind Pflicht

Nach Paragraf 11 der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen auf Artikel 8 des Grundgesetzes basierende Veranstaltungen ohne Personenhöchstgrenze ausgerichtet werden, so der CDU-Kreisverband. Dabei werde ein „erprobtes und mit den Behörden abgestimmtes Hygienekonzept“ umgesetzt. Zusätzlich zu Hygiene- und Abstandsregeln gilt eine strikte Maskenpflicht während der Veranstaltung. Auf den Ausschank offener Getränke sowie die Abgabe von Speisen verzichtet die Partei aus hygienischen Gründen.

Der Zugang zur Veranstaltung steht allen CDU-Mitgliedern, die in Mannheim ihren Erstwohnsitz und am Wahltag das 18. Lebensjahr erreicht haben, offen. Eine vorherige und bestätigte Anmeldung sei notwendig, so die CDU Mannheim. stp

