Ab heute wieder alle Becken geöffnet

Das Herzogenriedbad öffnet ab heute, 8 Uhr, alle Becken für die Besucher. Nach dem technischen Defekt vom Dienstag vergangener Woche in einem Technikraum und der Filteranlage des Bades, in dessen Folge das Nichtschwimmerbecken, das Planschbecken und der Spielbach bis auf Weiteres geschlossen werden mussten, ist die gesamte Freibad-Anlage wieder in Betrieb. Das teilte die Stadt gestern mit.

Die betroffenen Umwälzpumpen und Steuerungsanlagen konnten ausgetauscht und die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Durch den Defekt war das Wasser unkontrolliert in das technische Gebäude für den Nichtschwimmerbereich geflossen, dort stehen auch die Pumpen und Filteranlagen.

Marco Magin, stellvertretender Sachgebietsleiter der Mannheimer Schwimmbäder, dankte dem Technik-Team, das den Schaden schnell beheben konnte, heißt es in der Pressemeldung weiter. In den kommenden Tagen werden wieder Temperaturen bis zu 29 Grad erwartet– bestes Sommerwetter, bei dem Besucher des Herzogenriedbads das Angebot nun wieder in vollem Umfang nutzen können. red