Ab Januar 2021 Lehrgang für Meisterprüfung in Hauswirtschaft

Mannheim.Kochen, putzen, backen, waschen mit Titel: Das macht die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft möglich, deren Abschluss dem akademischen Bachelor gleichgestellt ist. Darauf macht das Netzwerk Haushalt – viele Jahrzehnte als Hausfrauenverband bekannt – aufmerksam. „Kompetente Fachkräfte werden dringend gebraucht. Auch müssen sie immer häufiger die Lücken in der hauswirtschaftlichen Versorgung der Privaten Haushalte schließen“, so Vorsitzende Sybille Lotterer. Das Netzwerk Haushalt Mannheim bietet ab Januar 2021 einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung zur Meisterin/zum Meister der Hauswirtschaft an. Es sind noch Plätze frei. Informationen im Internet unter www.dhbnetzwerk-mannheim.de oder telefonisch 0621/27522.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020