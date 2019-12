Ab Januar neuer Online-Katalog

2020 feiert die Stadtbibliothek ihr 125-jähriges Bestehen – zum Auftakt des Jubiläumsjahres wird der neue Online-Katalog „OPEN“ präsentiert, kündigte die Stadt an. Dieser löst den alten nach 18 Jahren ab. Der Online-Katalog der Stadtbibliothek wird laut Stadt rege genutzt. So erreichten täglich mehrere hundert Anfragen die Datenbank. Der neue Katalog zeigt sich deutlich moderner und biete verbesserte Suchfunktionen im gesamten Medienbestand der Bibibliothek. Zudem sei der Zugriff auf das digitale Angebot der Bücherei schneller und einfacher. Der neue Katalog wird ab 7. Januar freigeschaltet und am 8. Januar um 17 Uhr in der Zentralbibliothek in N1 vorgestellt. Hier werden die neuen Funktionen gezeigt und erklärt. red/scho

