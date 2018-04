Anzeige

Doch es kommt nicht nur auf die Lautstärke an: „Die Dosis macht’s“, stellt Dutzi klar. Je höher der Schallpegel, desto kürzer ist die Zeit, die das Gehör den Lärm unbeschadet aushalten kann. Bei 80 Dezibel sind das noch acht Stunden am Tag – bei 120 Dezibel dagegen nicht einmal drei Sekunden.

Can Durmaz (18) ist Straßenbauer im zweiten Lehrjahr und einer von rund sechzig Auszubildenden, die an der Aktion in Mannheim teilnehmen. Er fände es besser, wenn die Veranstaltung schon im ersten Jahr stattfände. „Ich trage eigentlich immer Ohrstöpsel bei der Arbeit“, sagt er. Auch im Club gehe er immer mal wieder vor die Tür. Der Hörtest zeigt, dass sich das lohnt: Can liegt voll im grünen Bereich. Sandra Maik, die die Tests durchführt, ist zwar zufrieden mit den heutigen Ergebnissen, hat aber auch schon anderes erlebt: „Viele setzen sich auch während der Freizeit zu großem Lärm aus, zum Beispiel lauter Musik.“ Die Schäden seien irreparabel, warnt Betriebsärztin Gabriele Hofäcker.

Ideal Berisha (21) hat sein Gehör nicht so konsequent geschützt wie Can: „Wenn ich nur kurz an die Maschine gegangen bin, habe ich die Ohrstöpsel oft weggelassen. Ich dachte, das sei nicht so schlimm.“ Das bereut er jetzt. Der Hörtest hat ergeben, dass gerade noch alles in Ordnung ist – es ist nicht zu spät. Aus der heutigen Aktion hat Ideal gelernt: „Ab jetzt trage ich Gehörschutz. Ich will kein Hörgerät brauchen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018