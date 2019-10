Ab Samstag Eislaufen im Herzogenried

Mannheim eröffnet die Eislaufsaison 2019/2020. Am Samstag, 19. Oktober, beginnt die öffentliche „Eiszeit“ im Eisportzentrum Herzogenried. Schon seit einigen Wochen sind die Sportler zum Training auf dem Eis in der Halle. Am nächsten Samstag beginnt nun auch der Betrieb für die Öffentlichkeit, teilte das Rathaus mit. Wenn es draußen wieder ungemütlicher wird und sich die kalte Jahreszeit ankündigt, dürften sich viele über die Eishockey- und Schlittschuhlauf-Saison freuen.

Kleinkinder lernen mit Pinguinen

Die Mannheimer begeben sich gern aufs Eis. Das belegen laut Stadtverwaltung die Besucherzahlen der vergangenen Saison. Rund 112 000 Besucher wurden gezählt. „Wochentags kommen die Besucher überwiegend aus der näheren Umgebung, am Wochenende aus einem Radius von bis zu 50 Kilometern“, sagt Bernd Haase, Leiter des Eissportzentrums. „Ideal für Leistungssportler sind die zwei gedeckten Eisflächen (30 mal 60 Meter), die zu einer Rundbahn zusammengeschlossen werden können“, erklärt er. Von diesen Vorteilen profitieren auch die Besucher der öffentlichen Läufe. Samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18.30 Uhr ist dieser Rundlauf möglich.

Neben dem „normalen“ Publikumslauf gibt es sonntags von 10 bis 13.30 Uhr eine gesonderte Eiszeit für Anfänger und Eltern mit Kindern. Kleinkinder können hier mit Eislaufhilfen zum Beispiel in Form von Pinguinen oder Robben üben. Die Laufzeit wurde hier aufgrund der großen Nachfrage bereits vergangene Saison verlängert. Für ältere Menschen gibt es mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 13.15 bis 14.45 Uhr eine Eislaufzeit, die nur ihnen vorbehalten ist. red/jor

Info: Weitere Informationen unter bit.ly/35Hcvrb

