Abend für Geflüchtete

Am Sonntag, 8. März, laden der Verein „Mannheim sagt Ja!“ und das Eintanzhaus (G 4) um 18.30 Uhr zu einem Benefizkonzert zugunsten der Geflüchteten auf der griechischen Insel Lesbos ein. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit Mannheimer Musikern kurzfristig ins Leben gerufen, um die Situation an den Außengrenzen der Europäischen Union ins Blickfeld zu rücken. Dort wird zahlreichen Geflüchteten aus Bürgerkriegsgebieten die Einreise verweigert.

Besonders besorgniserregend ist die Lage auf der griechischen Insel Lesbos. Knapp 42 000 Menschen – darunter viele Kinder – leben dort in Zelten und Containerkonstruktionen. „Mannheim sagt Ja!“ und das Eintanzhaus rufen zur Solidarität mit den Menschen auf. Bei einem Konzert, zu dem sich unter anderem der Mannheimer Musiker Markus Sprengler sowie die Musikerinnen Güldeste Mamaç und Kasia Kadlubowska von der Gruppe Mahlukat angekündigt haben, werden Spenden für die Kinder auf Lesbos gesammelt. Der Eintritt ist frei, jeder darf spenden. abo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020