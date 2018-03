Abend über Glaubensflüchtlinge

Anzeige

Wie Glaubensflüchtlinge die Wirtschaft in der Kurpfalz ankurbelten – das zeigt die nächste Veranstaltung der Reihe „Culture after Work“ in den Reiss-Engelhorn-Museen am Mittwoch, 21. März ab 18 Uhr. Zunächst spricht Historikerin Viola Skiba bei einem kurzweiligen Talk über calvinistische Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden, Flandern und der Wallonie, die auf Einladung Kurfürst Friedrichs III. die Kurpfalz veränderten und bereicherten, etwa bei der Textilherstellung, Gold- und Silberschmiedekunst oder der Frankenthaler Malerschule. Danach führt sie durch die Sonderausstellung „Reformation“. Das Museum ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Parallel zum Kurzvortrag ist der Einzelbesuch des Hauses unabhängig davon möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro – darin sind Ausstellungsbesuch, Talk, Kurzführung und Begrüßungsgetränk der Wintergenossenschaft Schriesheim enthalten. pwr