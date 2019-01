Abendakademie braucht Darsteller

Die Abendakademie sucht für ein in Kürze startendes Theaterprojekt schauspielaffine Darsteller, die ab Februar an mindestens zwei Abenden etwa zwei bis drei Stunden daran mitarbeiten und sich aktiv einbringen wollen. Das Team um die Projektleiter Karin Brückner und Mathias Ludwig will dabei der Frage nachgehen, was eine Gesellschaft in ihrem Kern zusammenhält und wie man ein gemeinsames Kulturgefühl entwickelt. Die Uraufführung findet im kommenden Sommer statt. Weitere Aufführungen im Jugendkulturzentrum Forum, auf der Studiobühne des Nationaltheaters und bei Zeitraumexit sind bereits in Planung. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Karin Brückner unter 0621/107 62 39 oder per E-Mail an k.bruckner@abendakademie-mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019