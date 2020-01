Abenteuer im Kabarett: Frei, stürmisch, frisch

Was bedeutet Abenteuerkabarett? Schon der Besuch des Programms von Liese-Lotte Lübke ist ein Abenteuer. Zudem ist es abenteuerlich, wie mutig und direkt diese Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum begeistert. So wie sich Liese-Lotte als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Programm: aufregend, stürmisch, frei und frisch. Für die Vorstellung am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, in Gehrings Kommode (Schulstraße 82) verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/jor

