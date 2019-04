Abenteuer in der Natur

Wander- und Ausflugsprogramm, Reiten und Voltigieren, Tischtennis Tanz, Klettern, BMX-Kurs: All das und vieles mehr bietet der Mannheimer Ferienexpress „Steig ein“ für Mannheimer Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren. An den Angeboten in der Region können sie an den ersten beiden Sommerferienwochen von Samstag, 27. Juli, bis Sonntag, 11. August, teilnehmen. Der Vorverkauf für die Plätze beginnt am Samstag, 6. April, im Stadthaus in N 1, Raum Swansea, im ersten Obergeschoss.

Die städtische Abteilung Jugendförderung teilt mit, für die mehr als 20 verschiedenen Programme würden insgesamt 510 Plätze angeboten. Die Stadt rät wegen der erwartungsgemäß großen Nachfrage, sich rechtzeitig Karten zu sichern. Die Wartenummern-Ausgabe erfolgt am 6. April bereits morgens ab 7 Uhr am Seiteneingang bei den südlichen Arkaden am Stadthaus in N 1. Die Kassen sind von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

15 Tagesfreizeiten

Ab Montag, 8. April, läuft der Verkauf der „Steig ein“-Teilnehmerkarten in D 7, 1-2 im ersten Obergeschoss bei der Jugendförderung. Reservierungen und Voranmeldungen seien ab diesem Zeitpunkt unter Telefon 0621/29 336 63 möglich. Die Verkaufszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Bei Vorlage des Mannheimer Familienpasses gibt es pro Anmeldung und Kind eine Ermäßigung von 15 Euro.

Auf dem Programm stehen 15 Tagesfreizeiten, an denen sich Kinder und Jugendliche bei Sport und Spiel austoben oder die Natur erkunden. Alle Angebote laufen in Mannheim und der näheren Umgebung der Metropolregion Rhein-Neckar, im Odenwald oder in der Pfalz. Bei sieben Übernachtungsfreizeiten werden in den Sommerferien außerdem Zelte aufgebaut: Kampiert wird etwa beim „Klettern in der Südpfalz“ oder „Windsurfen am Brombachsee“.

Der Ferienexpress startet außerdem wieder in den Herbstferien, in Vorbereitung ist ein Angebot im Mannheimer Seilgarten vom 28. bis 31. Oktober. Das komplette „Steig ein“-Programm kann als Broschüre bei der Jugendförderung angefordert sowie im Internet unter www.ferienplattform-mannheim.de abgerufen werden.

