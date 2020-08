Abfahrt der B 36 gesperrt

Im Kreuzungsbereich Im Morchhof/ Mallaustraße wird vom 3. August bis 12. September eine Ampelanlage gebaut. Daher muss, so teilt die Stadt mit, die Mallaustraße für die Dauer des Umbaus zur Einbahnstraße werden, die Abfahrt der B 36 in Fahrtrichtung Süden wird voll gesperrt.

Die Umbauarbeiten beinhalten den Bau einer neuen Ampelanlage und das Aufbringen einer neuen Asphaltschicht in der Mallaustraße. Daneben werden die Ampeln in der Kreuzung Morchfeldstraß/Mallaustraße sowie an der Abfahrt der B 36 besser aufeinander abgestimmt, so dass der Verkehr dort schneller abfließt. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke sieht vor, dass der Individualverkehr der B 36 weiter folgt und die Abfahrt zum Kreisel der Helmertstraße befährt. Über die Casterfeldstraße und die Brückeswasen gelangt man weiterhin zur Morchfeldstraße beziehungsweise zur Kreuzung Mallaustraße.

Der Recyclinghof Im Morchhof kann über die Umleitungsstrecke angefahren werden.

Wie die Stadt ankündigt, muss im genannten Bereich mit Behinderungen gerechnet werden . scho

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020