Abfall entzündet sich selbst

Glimpflich ist ein Brand auf dem Gelände einer Abfallentsorgungsfirma auf der Friesenheimer Insel ausgegangen. In der Otto-Hahn-Straße musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwei brennende Abfallcontainer löschen, wie die Polizei gestern mitteilte. Mehrere Autofahrer, die auf der Diffenéstraße unterwegs waren, hatten den Brand gemeldet. Mit Wasser und Schaum wurden die Flammen schnell gelöscht, so dass keinerlei Sachschaden entstand. Hinweise für eine Brandstiftung liegen laut Polizeiangaben nicht vor. Bislang wird davon ausgegangen, dass sich der Müll selbst entzündet hat. Es waren insgesamt 26 Einsatzkräfte vor Ort, auch das Feuerlöschboot, das aber nicht benötigt wurde. Nachlöscharbeiten dauerten bis 18 Uhr. pol/lok

