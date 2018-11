Abfall vermeiden: Aktionswoche gestartet

Die Stadt ruft ihre Bürger dazu auf, Abfälle zu vermeiden und so Umwelt und Klima zu schonen. Bereits zum neunten Mal jährt sich ab heute die Europäische Woche der Abfallvermeidung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Bewusst konsumieren – richtig entsorgen“ steht. Bis 25. November veranstalten Institutionen und Abfallwirtschaftsbetriebe in ganz Deutschland, 32 Ländern Europas und angrenzenden Staaten Projekte und Events, die dazu animieren, durch gezieltes Verhalten Abfälle zu reduzieren. Auch Mannheim ist dabei: Zum fünften Mal in Folge beteiligt sich die Abfallwirtschaft mit einem pädagogischen Angebot und einer Aktion im öffentlichen Raum.

Mit der Kampagne „Schade – Lebensmittel verwenden statt verschwenden!“ wirbt der Eigenbetrieb für die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Passend dazu gastiert der Schauspieler und Theaterpädagoge Patrick Strohm an zwei Tagen an vier Mannheimer Grundschulen. In seinem unterhaltsamen und lehrreichen Theaterstück „Esst uns auf!“ treten Banane, Möhre & Co auf, auch ein rappender Döner ist mit von der Partie. Insgesamt rund 400 Schüler sollen so spielerisch für den sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln sensibilisiert werden.

Am Freitag, 23. November, macht die Abfallwirtschaft gemeinsam mit der Klimaschutzagentur auf das Problem der Vermüllung mit Plastikbechern aufmerksam. Wer zwischen 11.30 und 14.30 Uhr mit seinem Mehrwegbecher an den gemeinsamen Infostand auf dem Bahnhofsvorplatz kommt, wird zur Belohnung zu einem Gratis-Kaffee eingeladen. Passanten können dort auch Mannheim-Becher gewinnen oder für vier Euro kaufen. red

