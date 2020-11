Abfall wird doch schon Freitag geholt

Mannheim.Aufgrund der aktuellen Corona-Situation entfällt am Freitag, den 13. November 2020, die Personalversammlung des Eigenbetriebs Stadtraumservice Mannheim. Abfallbehälter, die laut Angaben im Abfallkalender am Samstag, den 14. November 2020, geholt werden sollten, werden aus diesem Grund im regulären Turnus bereits am Freitag, den 13. November 2020 geleert. Die Behälter im Teilservice müssen somit einen Tag früher an den Gehwegrand gestellt werden.

