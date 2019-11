Abfallkalender wird verteilt

In den kommenden Wochen verteilen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft den Abfallkalender für 2020. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bis zum 24. Dezember habe jeder Haushalt den Kalender in seinem Briefkasten, heißt es. Er ist ab Januar 2020 gültig. Wer bis zum Jahresende keinen Kalender erhalten hat, soll sich telefonisch unter der 115 melden oder eine E-Mail schreiben an abfallwirtschaft@mannheim.de.

Den Abfallkalender gibt es auch online unter www.abfallwirtschaft-mannheim.de. Dort sind die Abfuhrtermine eingetragen, jeder kann seinen persönlichen Kalender ausdrucken oder herunterladen. red/imo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019