Abgeordnete Gökay Akbulut kandidiert erneut

Mannheim.Auf einer Wahlversammlung unter Corona-Hygieneregeln hat der Kreisverband der Linken die Abgeordnete Gökay Akbulut einstimmig zur Bundestagskandidatin im Wahlkreis Mannheim gewählt. Das teilte er in einer Pressemitteilung mit. Akbulut zog 2017 auf Platz drei der Landesliste in den Bundestag ein und werde sich erneut für einen aussichtsreichen Listenplatz bewerben. „Ich freue mich sehr über das einstimmige Votum meines Kreisverbandes und das ausgesprochene Vertrauen. Ich möchte Mannheim auch im nächsten Bundestag vertreten,“ so Akbulut. Was sie besonders freue: Dass in Mannheim nun viele Frauen ins Rennen ziehen, neben ihr mit Melis Sekmen für die Grünen und Isabel Cademartori für die SPD – echte „Frauenpower“, so Akbulut im Gespräch mit der Redaktion.

Für ein vielfältiges Mannheim

In der Mitteilung des Kreisverbandes wird ihre politische Kompetenz betont: Als integrations- und migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion habe Akbulut „maßgeblich an den Themen UN-Migrationspakt, Fachkräfteeinwanderungsgesetz und für eine solidarische Politik gegenüber Geflüchteten gearbeitet“. Zusammenarbeit mit außerparlamentarischen Kräften, „mit sozialen, gewerkschaftlichen, feministischen, migrantischen und ökologischen Bewegungen“ sind ein Schwerpunkt von Akbulut, die mit der Fraktion die Linke ein ambitioniertes Ziel hat: die komplette „sozial-ökologische Transformation“ der Gesellschaft.

Mannheim sei eine vielfältige Stadt mit vielen Bürgern mit Migrationshintergrund. „Institutioneller und struktureller Rassismus“ seien leider für viele Migranten Realität, so Akbulut. Sie unterstütze Forderungen der Migrantenselbstorganisationen nach besserer Partizipation und Repräsentation. Sie wolle sich für „eine Gesellschaft einsetzen, die niemanden zurücklässt gerade auch in Zeiten von Corona.“ „Verteilungskämpfe“ werden zunehmen, sagt Akbulut: „Folgen der Corona-Krise dürfen nicht auf abhängig Beschäftigte abgewälzt werden.“ Es müsse „Schluss sein mit Tarifflucht, Leiharbeit und Werkverträgen“, auch unter dem „Vorwand“ Krisensituation. Akbulut fordert eine Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro – und dass „Pflege-und Sozialberufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, endlich besser bezahlt werden“.

