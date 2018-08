Abgeordneterals Arbeiter

Bundestagsabgeordneter als Bauarbeiter: Nikolas Löbel. © Löbel

Die Sommerpause im Bundestag hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel für eine Praktikumsaktion genutzt. Der Seckenheimer wechselte den Job, legte das Jackett ab und machte Praktika in Mannheimer Unternehmen. An sechs Tagen war er in sechs verschiedenen Berufen tätig, ob als Bauarbeiter bei Sax + Klee, als Pfleger im Seniorenzentrum Horst Schroff, als Medizinstudent im Universitätsklinikum oder als Hilfskraft bei der Autowaschanlage Mr. Wash.

Zuerst führte Löbel Gespräche mit der Geschäftsleitung über wirtschaftliche Entwicklungen, dann arbeitete einen Tag lang mit. „Wer zusammen arbeitet, der unterhält sich in der Pause auch auf Augenhöhe. Und genau das will ich. Ich will als Politiker wissen, was uns die Menschen zu sagen haben“, so Löbel.

Bereits im Wahlkampf hatte er solche Praktika absolviert, nun will er die Tour durch Unternehmen auch als Abgeordneter jährlich wiederholen. scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018