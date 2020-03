Abklatschen bei Spielen verboten

Seit vergangenem Wochenende soll bei Fußballspielen unter dem Dach des Badischen Fußballverbandes (bfv) auf den traditionellen „Handshake“ der beiden Mannschaften vor der Partie verzichtet werden. Dies ist eine der Sicherheitsvorkehrungen, die der bfv aufgrund der Infektionsgefahr durch das Coronavirus getroffen hat. In allen drei Landesverbänden in Baden-Württemberg würden die Spiele der laufenden Saison aber wie geplant stattfinden, schrieb der bfv am vergangenen Freitag in einer Mitteilung an die Vereine. Auch beim VfR Mannheim ist das neuartige Virus noch kein bestimmendes Thema.

„In den Jugendabteilungen wurden Hygienemaßnahmen angesprochen, aber ansonsten haben wir keine besonderen Vorkehrungen getroffen“, sagt Timo Winheller, Geschäftsführer des VfR, dessen Herrenmannschaft in der Verbandsliga Nordbaden spielt. „Ich finde, Panikmache ist kein guter Ratgeber.“

Dem stimmt Wolfgang Eitel, Geschäftsführer des Badischen Sportbundes Nord (BSB), zu. Er sehe davon ab, Verhaltensregeln an Sportverbände und Vereine zu kommunizieren. Er hat die Empfehlungen des Landessportverbandes Baden-Württemberg zum Coronavirus auf der Internetseite des BSB platziert. „Aber ich werde keine weiteren Parolen rausgeben. Das sorgt eher für Verunsicherung“, sagt er. „Die Sachlage ändert sich ja dadurch nicht, wenn zehn Leute einem sagen, was man machen soll.“

„So etwas gab es noch nicht“

Man beobachte die Entwicklungen in Baden-Württemberg weiterhin aufmerksam und werde gegebenenfalls auf Hinweise der Gesundheitsbehörden auch sehr kurzfristig reagieren, heißt es in der Mitteilung des bfv an die Vereine. Ob der Spielbetrieb schließlich eingestellt werden muss, entscheidet der Verband aber nicht selbst. Jeden Morgen berate eine Gruppe beim Deutschen Fußball-Bund über das Risiko durch das neuartige Virus, sagt eine Sprecherin des bfv. „Wir können uns noch nicht so richtig vorstellen, wie es weitergeht, wenn es so weit kommt. So etwas gab es ja bisher noch nicht“, so die Sprecherin. Wichtig sei: Wer Erkältungssymptome zeige, solle vom Training und den Spielen zu Hause bleiben. Und auch wenn auf das Abklatschen vor den Spielen nun verzichtet wird, bleibt gründliches Händewaschen wichtig.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020