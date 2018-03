Anzeige

Eine echte Weltpremiere wartet auf die Besucher am Stand von Rainer Brand, der in seiner blauen Gewandung mit Kopfbedeckung an Leonardo da Vinci erinnert. Die Ähnlichkeit ist gewollt: Der pensionierte Mathematik- und Physiklehrer baut Modelle nach Originalplänen des italienischen Genies nach. Brand zeigt zum ersten Mal seine neuste Erfindung: den Bratenwender. „Die heiße Luft, die nach oben steigt, treibt das Flügelrad an“, erklärt er. Dabei bewege sich der Spieß, mit dem man Fleisch braten kann.

Bereits fertiges Fleisch gibt es bei Arnt Schnicker-Roesenberger. Er brät ein Spanferkel, dessen Duft einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Überhaupt kredenzen die Aussteller so manche kulinarischen Genüsse: Ob Zwiebelfleisch, Käsespätzle, Wildschweinsalami, Falafel, Hanfgebäck oder gebratenen Fisch, die Besucher lassen es sich schmecken. Anja Schneider gönnt sich eine Portion Gemüsereis. „Ich komme jedes Jahr her“, sagt die Schwetzingerin. Sie genießt die Atmosphäre und die gewandeten Menschen. „Und leckeres Essen gibt es sowieso“, fügt sie lächelnd hinzu.

Bei Achim Häfner tummeln sich Groß und Klein: Der „Falkner der Herzen“ hat Eulen und Käuze in seinem Zelt, die die Besucher streicheln dürfen. Für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Geschicklichkeitsspielen, Bogenbauen und Kinderschminken.

Viele Besucher sind stilgerecht gekleidet und sehen aus wie Gäste aus der Vergangenheit. Niklas Lente zieht mit „Hofnarr“ Alina Vigano seine Runden. „Man trifft lustige Leute“, sagt Lente. Außerdem gefallen ihnen die flotten Sprüche der Aussteller. Damir Brckovic-Trupp und seine Frau Isabel Trupp aus Ludwigshafen gehen mit ihrem elf Wochen alten Söhnchen Eric gerne auf mittelalterliche Veranstaltungen. Im Herzogenriedpark fühlen sie sich wohl. „Die Atmosphäre hier ist schön entspannt.“

