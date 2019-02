„Absage nicht nachvollziehbar“

Die E-Mail mit dem ernüchternden Inhalt kam drei Tage vor der Veranstaltung: „abgesagt“. Der Migrationsbeirat, das Vertretungsorgan Mannheimer Migranten, darf seine Veranstaltung „Wahlarena“ an diesem Mittwoch nicht ausrichten. Das geht aus einem Schreiben des Migrationsbeirates von gestern Nachmittag hervor. Demnach gebe es „nach Einschätzung unseres Stadtoberhauptes (Oberbürgermeister Peter Kurz/Anm. d. Red.) das Risiko eines Verstoßes gegen die grundgesetzliche Neutralitätspflicht“, heißt es. Drei Monate vor Wahlen unterliegen städtische Gremien der Verpflichtung, keine Werbeveranstaltungen mehr für Parteien oder Mandatsträger durchzuführen. Am 26. Mai finden in Mannheim Kommunal- und Europawahlen statt.

Dass vor diesem Hintergrund die Podiumsdiskussion „Wahlarena – Wie gestalten wir Zusammenleben in Mannheim bis 2024“ nicht stattfinden darf, ist für den stellvertretenden Vorsitzenden des Migrationsbeirates, Cem Yalcinkaya, nicht nachvollziehbar. „Wir waren von der Absage überrascht, schließlich befinden wir uns noch außerhalb der Karenzzeit“, erklärt der 32-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Bei der geplanten Diskussion sei für Yalcinkaya generell nicht erkennbar, dass der Beirat politisch Partei ergreife. „Wir haben Vertreter vom linken bis zum rechten Spektrum eingeladen.“ In der vergangenen Woche habe Yalcinkaya von Stadtrat Eberhard Will mündlich dessen Kommen zugesichert bekommen. Wegen der Kurzfristigkeit seiner Zusage war Will auf Werbeplakaten der Veranstaltung nicht abgebildet gewesen. Will gehört der Bürgerfraktion an, einer rechtskonservativen Gruppierung dreier Stadträte. Von der Linkspartei hatte Nalan Erol ihr Kommen zugesagt. Zudem waren Volker Beisel (FDP), Giuseppe Randisi (SPD), Reza Shari (CDU), Roland Weiß (Mannheimer Liste) und Melis Sekmen (Bündnis‘90/Die Grünen) angekündigt. „Die Veranstaltung war eine große Chance“, sagt Yalcinkaya, „unseren Gemeinderat politisch von der linken bis zur rechten Seite auf einem Podium abzubilden“. Dies sei eine der Hauptaufgaben des Migrationsbeirates.

Hilfe bei Wahlentscheidungen

Auf großes Unverständnis trifft die Absage der Veranstaltung auch bei Melis Sekmen. Die Grünen-Stadträtin „habe sich auf einen konstruktiven Austausch“ gefreut, in dem „man europäische Bürger mit Wohnsitz in Mannheim persönlich hätte über ihr Recht informieren können, dass sie bei Kommunalwahlen stimmberechtigt sind“.

Doch nicht nur über die Absage, sondern vor allem auch über die Kurzfristigkeit derer zeigt sich Sekmen im Gespräch mit dieser Zeitung erstaunt. Der Termin sei bereits lange bekannt gewesen. „Warum hat die Stadt nicht schon früher darauf hingewiesen, dass die Diskussion nicht durchgeführt werden kann?“

Yalcinkaya geht noch weiter, hinterfragt die generelle Funktion seines Gremiums im Wahlkampf. „Wir müssen klären, was wir prinzipiell zu einem demokratischen Wahlkampf beisteuern dürfen, wenn politisch ausgewogene Veranstaltungen schon vor der Drei-Monats-Frist abgesagt werden.“ Für den Bauingenieur sollte die Veranstaltung helfen, Wählern ihre Entscheidung zu erleichtern. „Menschen gehen nur wählen, wenn sie wissen, wer sich bewirbt und wie sich der Kandidat und seine Partei von anderen unterscheiden“, begründet der stellvertretende Vorsitzende des Migrationsbeirates. Deswegen habe der Beirat bei der Auswahl des Plenums Wert darauf gelegt, selbst über die Diskutanten zu entscheiden. „Wir haben lange beraten, wen wir einladen und nicht einfach die Parteien gebeten, einen Vertreter zu schicken.“ So sollte ein kontroverser Dialog entstehen, fernab der Platzierungen auf den Parteilisten.

Dieser kontroverse Dialog entsteht nun jedoch nicht. „Die Veranstaltung war die einzige Möglichkeit des Migrationsbeirates, zu einem wichtigen Wahlkampfthema einen Akzent zu setzen“, bedauert Sekmen. Die Stadt war gestern für eine weitere Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.02.2019