Die Chorgemeinschaft Dietrich Edinger nimmt Abschied aus den Stadtparks: Mit dem großen Benefizkonzert am Pfingstmontag, 21. Mai, um 15 Uhr in der Konzertmuschel Herzogenriedpark ist Schluss. Zur Chorgemeinschaft Dietrich Edinger gehören: Sängerbund Seckenheim, Frohsinn Friedrichsfeld, Chorvereinigung Käfertal und Liederhalle Mannheim. Mitwirken wird zudem noch das 1. Weinheimer Mandolinenorchester. Mit der großen Chorgala am 16. Dezember im Musensaal des Rosengartens wird dann das 50-jährige Chorleiter-Jubiläum von Dietrich Edinger gefeiert.

Dabei betont Edinger, dass er sich dennoch nicht aus dem Musikgeschäft zurückziehen werde. So sollen auch die Chöre unvermindert ihren Singstundenbetrieb aufrecht erhalten, neue Sänger willkommen heißen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch musizieren und auftreten. Allerdings werde, auch der Überalterung wegen, alles in kleinerem Maßstab stattfinden. bro