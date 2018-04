Abschied von den Stadtparks

Anzeige

Die Chorgemeinschaft Dietrich Edinger nimmt Abschied aus den Stadtparks: Mit dem Volksliedersingen am 1. Mai um 15 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark (mit dem Feuerwehrchor Ladenburg, dem einzigen vierstimmiger Chor einer freiwilligen Feuerwehr in Deutschland) sowie dem großen Benefizkonzert am Pfingstmontag, 21. Mai, um 15 Uhr in der Konzertmuschel Herzogenriedpark ist Schluss. Zur Chorgemeinschaft Dietrich Edinger gehören: Sängerbund Seckenheim, Frohsinn Friedrichsfeld, Chorvereinigung Käfertal und Liederhalle Mannheim. Mitwirken wird bei den Auftritten jeweils noch das 1. Weinheimer Mandolinenorchester.

Mit der großen Chorgala im Dezember im Rosengarten feiert Edinger dann sein 50-jähriges Chorleiter Jubiläum – und gleichzeitig seinen Abschied von der großen Konzertbühne bedeutet. „Der Grund ist einfach die Überalterung der Chöre sowie Nachwuchsprobleme speziell in den Männerchören“, sagt Dietrich Edinger. „Und wenn’s am Schönsten ist, soll man aufhören. Nach 40-jähriger Präsenz auf den Parkbühnen Mannheims werde ich mit den diesjährigen Veranstaltungen die großen Open-Air Konzerte beenden.“

1978 war Edinger erstmals mit einem großen Volksliederkonzert auf der Seebühne präsent, seitdem jedes Jahr auf den Bühnen der Stadtparks. red