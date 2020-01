Abschied von einem stillen Schaffer

85 Jahre alt wurde er, 66 Jahre davon hat er gern und oft anderen Menschen geholfen: Hermann Bucher. Am Freitag wird der langjährige Aktive des Technischen Hilfswerks (THW), dessen Mannheimer Geschäftsführer Markus Jaugitz ihn als „wertvollen Kameraden“ würdigt, um 13 Uhr auf dem Hauptfriedhof zu Grabe getragen.

Bucher stand nie gern im Mittelpunkt – viel lieber arbeitete er unauffällig, aber zupackend. Er war immer das, was man in Mannheim einen „Schaffer“ nennt. Über Jahrzehnte verging kaum ein Einsatz, bei dem er nicht dabei war. 1953, man kannte noch keine Wehrpflicht und keinen Ersatzdienst, trat er bei – damals war er noch Lehrling als Spengler und Installateur. „Ein paar Hämmer, einen Flaschenzug, ein Notstromaggregat“, mehr hätten sie nicht gehabt beim ersten Unterricht in der U-Schule, erinnert er sich mal.

Beton durchbohrt

Als Mitglied der Bergungsbereitschaft, wie die Technischen Züge hießen, rückte er bei jedem Unwetter aus. Nie vergessen hat er den Hubschrauberabsturz nach den „Luftschiffertagen“ 1982. Lange war er der einzige Mannheimer THW-Helfer, der mit der Sauerstofflanze umgehen konnte, die Beton durchbohrt. Betontrümmer durchlöchern, Verschüttete suchen, das konnte er, weshalb er oft ins Ausland gerufen wurde, etwa nach schweren Erdbeben. Mehrfach fuhr er Hilfstransporte nach Russland. 1980 bis 1994 leitete Bucher den Verpflegungstrupp, sorgte bei Großübungen und Einsätzen von Feuerwehr und Polizei für Stärkung. Auch danach, nun „Althelfer“, sah man ihn noch oft in der THW-Unterkunft, wo er sich um die Instandhaltung von Gerät kümmerte. pwr

