Abschied von Kammersänger Allan Evans

Es ist ein Nachmittag zwischen lauter Klage und stillem Dank auf dem Mannheimer Hauptfriedhof. Denn mit dem 77-jährigen Kammersänger Allan Evans verabschiedet die Trauergemeinde eine Künstlerpersönlichkeit, die eine große Lücke hinterlassen wird.

Schon in seinen Eröffnungsworten beschreibt der evangelische Dekan Ralph Hartmann den am 7. November verstorbenen Evans als „großen Mann“ und „Lichtgestalt“, als „Künstler, der unsere Herzen erhoben hat“, und „Kämpfer für die Gleichberechtigung“. Ihn, der 1941 in Georgia geboren wurde, den es im besten Sängeralter nach Deutschland - genauer nach Mannheim zog. Von 1987 bis 1999 wirkte er als Solist im Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters, spielte den Wotan in Wagners „Ring der Nibelungen“, mimte den Porgy in Gershwins „Porgy And Bess“ und verkörperte als erster schwarzer Sänger den Hans Sachs in den „Meistersingern von Nürnberg“.

Erinnerungen an Bonmont

„Es sind Erinnerungen, wie sie zur Bitterkeit von Allan Evans Tod beitragen“, wie es der Dekan beschreibt - und sich dabei auf ein Wort von Jesus Sirach aus dem Alten Testament bezieht, das dem Ableben Bitterkeit und Wohl gleichermaßen zuschreibt. Denn so sehr es schmerze, dass ein großer Mann wie Evans seine Gaben nicht mehr zur Entfaltung bringen könne: „In seiner Konsequenz erinnerte Allan immer an ein Bonmot aus dem ‚Rosenkavalier. Vielleicht, so fasst es Hartmann zusammen, habe ein starker Mann, dessen Kampf auch Schatten geworfen und Einsamkeit gekostet habe, auch das eigene Ende mit zunehmender Schwäche und vermehrten Stürzen verstanden und akzeptiert.

Worte, mit denen auch Opernintendant Albrecht Puhlmann in seinem Nachruf viel anfangen kann. „Schwerfüßig, aber von ungeheurer Präsenz“ habe er diese „unfassbare Persönlichkeit“ mit einer „unverwechselbar großen Stimme“ kennenlernen - und sich ihr auch in einigen Gesprächen nähern dürfen. So stünde nicht nur Evans’ Einsatz für die Musik für sein Lebenswerk: „Wir sind auch erfüllt und tief dankbar für die Gespräche, die uns in Erinnerung bleiben werden.“

Wie ernst es Allan Evans mit Mannheim als Stadt und ihren Menschen tatsächlich meinte, belegt sein jüngerer Bruder Billy Joe in einer Trauerrede. Als wahre „Entdeckung“ beschreibt das Familienmitglied die Annäherung zwischen Evans und Mannheim. Dass die Stadt persönliche wie künstlerische Ansprüche an ihn gestellt habe, sei ihm keine Last gewesen - „er hat diese Anforderungen beglückt angenommen.“ Bekenntnisse, wie sie auch „Orffeo“-Musikschulleiter Wolfram Blank kurz vor dem Grabgang noch einmal abrundet. Denn für ihn, der Evans bis zu seinem Tod als Lehrer und Freund schätzte, sei der Bassbariton nicht nur ein hilfsbereiter wie großzügiger und konsequenter Mensch, sondern ein „Kämpfer gegen Rassengrenzen und Klassengrenzen, der niemals ein Blatt vor den Mund nahm.“ Bewegend schließt Blank: „Ich sage nicht: ‚Mach’s gut!’, denn das hast du schon getan, ich sage: ‚Ruhe in Frieden!’“.

