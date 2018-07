Anzeige

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Betreiber hatte mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe als Auftraggeber und in Kooperation mit zahlreichen Partnern wie zum Beispiel der Stadt Mannheim, der Bundeswehr und caritativen Einrichtungen in den vergangenen drei Jahren hier Großes geleistet. Das sah auch Markus Rothfuß vom Regierungspräsidium so. In seiner kurzen Abschiedsrede erinnerte er an die damalige „Nacht- und Nebelaktion, als alles begann.“ Rothfuß weiter: „Der Standort und der engagierte Kreisverband des DRK sind für uns ein Glücksfall gewesen. Wir haben gemeinsam das Beste aus der Situation gemacht.“ Die Zeit sei geprägt gewesen von gegenseitigem Vertrauen. Und auch Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, lobte die Zusammenarbeit mit den beteiligten Organisationen und Partnern. „Um eine Kleinstadt zu entwickeln, braucht man normalerweise Jahre. Wir haben das hier in wenigen Wochen hinbekommen und einen Mikrokosmos der Erstaufnahme geschaffen.“

Für den DRK-Kreisverband Mannheim sprach Präsident Frank Berner, der sich in aller Form und ganz ausdrücklich bei der Polizei bedankte, „die immer wieder mit viel Umsicht geholfen hat, Probleme zu lösen.“ Als „Gesicht der BEA“ bezeichnete er Christiane Springer. Die Geschäftsführerin des DRK Kreisverbandes Mannheim ging in der Anfangszeit und auch später oft bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Viele Nächte blieb sie mit ihrem Team in der BEA, um Strukturen zu schaffen. „Diese Zeit will ich aber nicht missen. Wir haben geholfen, nach dem Maß der Not.“ Mannheim hatte als einzige deutsche Stadt einen kommunalen Flüchtlingsfonds eingerichtet. Insgesamt 236 Projekte wurden mit dem Geld mitfinanziert.

In einem waren sich alle einig: Ohne die vielen Ehrenamtlichen und Freiwilligen hätte man das alles nicht geschafft. Viele der Beschäftigten haben jetzt auch über die BEA-Zeit hinaus Jobs gefunden. Es gibt auch anerkannte Flüchtlinge, die feste Arbeits- oder Ausbildungsverträge zum Beispiel bei der Stadt erhalten haben. Alle werden auf drei außergewöhnliche Jahre zurückblicken. Die Schließung der BEA jetzt ist der Tatsache geschuldet, dass derzeit immer weniger Menschen in die Erstaufnahmestellen kommen.

