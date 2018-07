Abschiedsgeschenke auf dem Markt

Anzeige

„Ich bin in die Geschäftswelt reingewachsen“, erzählt der gelernte Modellschreiner. Sein Schwiegervater verkaufte Eier auf dem Wochenmarkt, die Nudelherstellung betrieb er nur in kleinem Stil. Heyne wollte dann vor rund 20 Jahren ein Gewerbe daraus machen. „Nachdem ich bei der KSB in Frankenthal aufgehört hatte, kam mir die Geschäftsidee. Meine ehemalige Beraterin war heute schon bei mir am Stand“, erzählt Heyne: „Sie freut sich darüber, wie sich alles entwickelt hat. Ich nahm am Anfang einen Kredit auf, um in die Betriebsstätte zu investieren, besuchte Kurse bei der IHK. Für die Produktkomponenten musste ich in Vorleistung gehen. Weil die Abläufe noch nicht schnell genug waren und ich täglich nur eine bestimmte Produktionsmenge schaffte, kam ich auch schon mal in die roten Zahlen. Den Anfang muss man mit Biss, Geduld und Ehrgeiz mit allen Konsequenzen durchstehen.“

Aus der Idee wurde ein Betrieb

Theo Heyne setzte erfolgreich darauf, dass Verbraucher den Wert gesunder, regionaler Produkte entdecken würden. Er ist biozertifiziert, produziert aber auch konventionell. Die Investitionen musste er am Anfang genau kalkulieren, sein Budget war begrenzt. Sein Kundenkreis wuchs nach und nach. Großkunden meldeten sich, sein Jahreserlös stieg. Er investierte, um die steigende Nachfrage bedienen zu können, aus der Idee wurde ein Kleinbetrieb mit sechs Mitarbeitern.

In seinem Hofladen und bei einzelnen Marktbesuchen will er weiterhin ein Sortiment aus selbstgemachten Pasta-Variationen anbieten. Ein Teil seines Angebots wird mittlerweile zudem auch bei Supermarktketten verkauft.

