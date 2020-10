Abschluss mit Talar und Maske

Abschlussfeier der HdWM im kleinen Kreis und mit Maske. © HdWM

Seit Gründung der Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) ist es eine Tradition: Die Absolventenfeier in Talaren gehört fest zum Studium an der Managementhochschule. Im März musste die Feier aufgrund des Lockdowns kurzfristig abgesagt werden. „Wir hatten den Absolventen damals versprochen, dass ihre Feier im Oktober nachgeholt werden würde“, erinnert sich HdWM-Präsidentin Perizat Daglioglu. „Doch es hat sich bald gezeigt, dass eine normale Absolventenfeier mit 160 Absolventen und Absolventinnen aus beiden Semestern unmöglich sein wird.“

Die Hochschule erarbeitete ein Hygienekonzept, das eine Feier auch unter den aktuellen Gegebenheiten möglich machte. Am 2. Oktober wurde in Kleingruppen gefeiert. Die 100 Teilnehmer wurden in insgesamt fünf Feiern hintereinander verabschiedet. Sogar das Einlaufen in den Roben, das Highlight jeder Absolventenfeier, konnte dank Maskenpflicht stattfinden. Ganz ungetrübt war die Stimmung nicht: Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und notfalls die Infektionsketten nachvollziehen zu können, waren Gäste nicht zugelassen. „Die Sicherheit steht an oberster Stelle,“ so Daglioglu. lia

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020