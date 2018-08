Abschluss mit Weltraumabenteuer

Heute beschließt um 21 Uhr das bildgewaltige Weltraumabenteuer „Valerian“ von Luc Besson die Open-Air-Filmreihe unter dem Vordach der Multihalle im Herzogendriedpark in der Neckarstadt. Karten fürs Sommerkino Open Air gibt es an der Abendkasse, Eintritt: 7 Euro (5 Euro ermäßigt). Kino in der frischen Abendluft, eingebettet in die futuristische Architektur der Multihalle, so lautete das Motto an bislang drei Freitagen, veranstaltet von Cinema Quadrat in Kooperation mit zeitraumexit und Stadt Mannheim. Gezeigt wurden visionäre Meisterwerke des Science-Fiction-Genres, passend zum Ambiente des Veranstaltungsortes zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018