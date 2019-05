Abschlusskonzert von InterSchool

In der Vogelstangschule findet am Donnerstag, 6. Juni, das Abschlusskonzert des „InterSchool“-Projekts statt. Ab 17 Uhr sorgen die 125 Kinder der Lions-Club-Initiative für musikalische Unterhaltung. Im Anschluss daran sind die Besucher zu einem Umtrunk vor Ort eingeladen. Seit dem Jahr 2017 richtet sich „InterSchool“ an 125 Schüler der vierten Klassen aus fünf verschiedenen Ganztagsschulen in Mannheimer Brennpunkten. Die Kinder werden im Rahmen des Projekts in einem Nachmittagsprogramm von Dozenten der Popakademie musikalisch unterrichtet. Das Konzert bildet den Abschluss der diesjährigen Förderung. df

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019