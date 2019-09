Kritisch wurde auf der Facebook-Seite des „Mannheimer Morgen“ auf die Berichterstattung zu den Vorkommnissen beim Relegationsrückspiel zwischen dem SV Waldhof und dem KFC Uerdingen am 27. Mai 2018 im Carl-Benz-Stadion reagiert. Diese Zeitung hatte nach umfangreichen Recherchen darüber berichtet, dass mehrere für die Sicherheit verantwortliche Personen bereits vor dem Anpfiff über die Unterbesetzung des Sicherheitsdienstes im Bilde waren, ohne einzugreifen.

Während Petra Trocha Peschke sich fragte, was es bringe, das Thema „immer wieder aufzuwärmen“, wollte Samuel Siegmann wissen, „welcher Hass auf den SVW“ diese Zeitung zu den Veröffentlichungen angetrieben habe. Manuel Schmidt las in den Berichten „absolut keine neuen Fakten“, Philipp Rüschen sprach von einem „komischen Zufall“, dass die Artikel am Familientag im Stadion erschienen seien, Stephan Schall sprach von einer „Schmutzkampagne“ gegen den Club. Diskussionen entstanden zur Frage der Motivation hinter den Veröffentlichungen. „Das Einzige, was damit am Spieltag gegen Würzburg erreicht wurde, hat man ja am Endergebnis gesehen“, so Oliver Dosdall. Auf Patrick Litvais Aussage, diese Zeitung steuere sich mit ihren Berichten über den SV Waldhof immer mehr ins Aus, antwortete Günter Leischner: „Nicht der ‚MM’ steuert sich immer weiter ins Aus, sondern dieser Verein und seine unmöglichen ‚Fans’!“ Manu Mannheim sah „die Verfehlungen des Herrn Geschäftsführers“ zu Recht thematisiert. Chris Schiffer Isselhard schrieb: „Seit der SVW eine Stellungnahme (zu Loechelt und dem Club der 100, Anm. d. Red.) veröffentlicht hat, hört man von euch nichts mehr zum Thema.“ mer

