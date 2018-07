Anzeige

Noch vor einem Jahrzehnt war ein Skatepark im Mannheimer Norden reine Fiktion – nach fünf Jahren des zähen Ringens um städtische Budgets, professionelle Baupartner und um die breite Unterstützung aus der Szene ist das Areal der „Skater aus Mannheim“ (SAM) seit vier Jahren enthusiastisch gefeierte Realität.

Wer beim jüngsten SAM-Skate-Wettbewerb in die Gesichter all jener blickt, die lange Zeit für den Park kämpften, verfolgt ein Festival als wahren Freudenakt. Denn während beim Workshop bereits die Kleinsten unter Anleitung ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt, die ersten Rollen unter den Füßen zu haben, wissen die Verantwortlichen gar nicht, wohin mit ihrer Zufriedenheit.

Birgit Schreiber spricht als Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim an diesem Tag für viele, wenn betont, dass das Areal von Kindern und Jugendlichen nicht einfach nur genutzt werde: „Jeder hier fühlt sich für die Anlage verantwortlich. Für uns ein absoluter Glücksfall der Jugendarbeit.“ Wie Skater wie Sandro Schumann berichten, die sich von der ersten Stunde an für das Gelingen des Projekts stark machten, funktioniert der SAM-Park vor allem deswegen so gut, „weil hier wirklich alle Hände zusammen gegriffen haben.“