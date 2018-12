Absolventum lädt heute zum Konzert

Es ist stets ein besonderer Termin im Advent: Das Absolventennetzwerk der Universität, „Absolventum“, lädt zum traditionellen Benefizkonzert am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in der festlichen Atmosphäre der adventlichen Jesuitenkirche ein.

Unter der Leitung von Bezirkskantor Alexander Niehues (Kirchenmusiker an der Heilig-Geist-Kirche und Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg) präsentiert das Vokalensemble an Heilig Geist unter anderem Werke von Anton Bruckner, Giovanni Gabrieli, Andreas Hammerschmidt und Heinrich Schütz. An der Klais-Orgel der Jesuitenkirche wird in ökumenischer Verbundenheit Carmenio Ferrulli (Kantor an der evangelischen Christuskirche und Assistent des Landeskantors) mit Kompositionen von Bach und Mendelssohn zu hören sein. Chor- und Orgelmusik sowie adventliche Choräle wie „Macht hoch die Tür“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ laden ein zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei, aber „Absolventum“-Aktive bitten die Zuhörer am Ausgang um Spenden für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. Das nächste Benefizkonzert ist am Sonntag, 16. Dezember im Schloss mit Professoren der Musikhochschule. pwr

