Absperrung auf Fahrbahn gestellt

Unbekannte haben am Donnerstagabend die mobilen Warnbaken auf der Friedrich-Ebert-Straße verschoben, so dass der rechte Fahrstreifen nicht mehr befahrbar war und eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer bestand. Aufgrund baulicher Maßnahmen sind derzeit die stadtauswärts führenden Fahrstreifen auf Höhe des Exerzierplatzes verengt. Ein Autofahrer teilte gegen 22.15 Uhr mit, dass die Baken verschoben worden seien. Polizeibeamten stellten die Absperrungen daraufhin wieder an ihren eigentlichen Standort zurück. Konkrete Fälle von gefährdeten Verkehrsteilnehmern liegen der Polizei nicht vor, das Revier Mannheim-Neckarstadt ermittelt aber wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/330 10 zu melden. pol/tbö

