Abstand halten statt zusammenrücken

„Es ist ein komisches Gefühl“, sagt Pfarrerin Maibritt Gustrau. „Normalerweise fordere ich die Gläubigen auf, zusammenzurücken, jetzt muss ich sie auffordern, Abstand zum Sitznachbarn zu halten.“ Am Sonntag, kurz vor 10 Uhr, steht sie am Eingang der Christuskirche und begrüßt jeden Gläubigen zum Gottesdienst – allerdings mit einer klaren Ansage: „Halten sie Abstand, das ist kein Spaß.“ Auch die evangelische Kirche muss sich an die Vorgaben der Behörden zum Coronavirus halten, es dürfen nicht mehr als 50 Leute in die Kirche. Gustrau hat daher genau 50 Gesangbücher am Eingang bereitgestellt, so kann sie schnell feststellen, wie viele Besucher da sind.

Und wenn der 51. Gläubige kommt? „Den müssen wir abweisen, wir müssen uns an die Vorgaben halten“, so Gustrau: „Es ist ein Spannungsverhältnis, das müssen wir aushalten.“ Die Kirche sei in der jetzigen Zeit noch wichtiger geworden: „Gerade in der Krise und Verunsicherung brauchen die Menschen die Kirche.“ Gleichzeitig fordere die aktuelle Situation Kreativität, um den Anforderungen zu genügen: „Wir haben deshalb den Gottesdienst geteilt, wir feiern im Anschluss an den 10-Uhr-Gottesdienst um 11 Uhr noch einen, so dass wir keinen Gläubigen abweisen müssen.“

Taufen verschoben

Als der erste Gottesdienst beginnt, sind alle Gesangbücher vergeben: „Es kamen genau 50 Besucher, ich habe nochmals im Kirchenraum nachgezählt“, sagt Gustrau im Anschluss erleichtert: „Wir mussten damit keinen Besucher abweisen.“ Es war also die richtige Entscheidung, denn normalerweise wäre die Kirche an diesem Sonntag gut besucht, es standen auch zwei Taufen auf dem Programm. „Wir hätten bei den Vorgaben definitiv Gläubige abweisen müssen.“ Daher hatte sie im Vorfeld schon die beiden Taufen aus dem Hauptgottesdienst um 10 Uhr rausgenommen und auf 11 Uhr verlegt.

Um kurz vor 11 Uhr steht Maibritt Gustrau wieder am Eingang, neben ihr liegen wieder 50 Gesangbücher, jetzt mit dem Taufprogramm. Und wieder weist sie die Besucher an, Abstand zu halten, „auch wenn sie eine Familie sind“. Um die Gesamtanzahl der Besucher braucht sie sich aber keine Gedanken zu machen, denn eine der beiden Taufen musste kurzfristig abgesagt werden: Die Paten konnten wegen der aktuellen Reisebeschränkungen nicht anreisen.

Wie Gustrau erklärte, ist die Christuskirche ab Montag von 9 bis 18 Uhr zum Gebet geöffnet, es werde in der Regel ein Pfarrer anwesend sein und es bestehe die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Außerdem gibt es Biblische Lesungen mit Gebet, immer um 9, 12, 15 und 18 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020