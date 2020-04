Abstand unbedingt einhalten

Trotz der strengen Kontaktverbote bleiben zumindest einige Aktivitäten im Freien auch weiterhin erlaubt. So ist es nach Angaben von Polizei und Stadtverwaltung nicht verboten, sich zum Beispiel auf einer Bank im öffentlichen Raum niederzulassen – sofern auf dem betreffenden Platz kein Betretungsverbot herrscht und man sich ansonsten an die Vorgaben der landesweiten Kontaktverbote hält. Man darf sich also entweder mit höchstens einer, nicht zum eigenen Haushalt zählenden Person oder eben seiner eigenen Kernfamilie (alle in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Personen) beispielsweise gemeinsam in die Sonne setzen. Ein mitgebrachtes Vesper darf man bei der Gelegenheit verzehren.

Weiterhin erlaubt sind auch Spaziergänge und Fahrradtouren – wobei der ADFC am Freitag von längeren Radtouren abgeraten hat. Es ist ebenso weiterhin erlaubt, mit dem Auto beispielsweise ins Grüne zu fahren, sofern alle mehrfach genannten Einschränkungen eingehalten werden. Problematisch wird es, wenn beliebte Ausflugswege und -Plätze so stark bevölkert sind, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht durchgängig eingehalten werden kann. Es ist daher empfehlenswert, sich vorher über den Zielort und lokale Sonderregeln zu informieren. Für unaufschiebbare Wege – etwa zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen, darf man Bus und Bahn sowie Auto und Fahrrad sowieso weiterhin benutzen. lang

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020