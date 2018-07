Abstimmung hat „nicht gut funktioniert“

Anzeige

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder wächst, gleichzeitig haben die beiden großen kirchlichen Träger aber mit maroden Gebäuden zu kämpfen, die sie darum teilweise schließen. Eine „außerordentliche Dynamik“ nannte das Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Zwar müssten die Städte den Rechtsanspruch garantieren, hätten aber „keinen Hebel, um ganz durchzusteuern“. Zudem stiegen gleichzeitig noch die Baupreise, was die Einrichtung neuer Kitas deutlich teuerer mache.

Eine ambitionierte Ausbauplanung hat der Jugendhilfeausschuss dennoch genehmigt: Knapp 30 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in Sanierungen bestehender und in die Schaffung neuer Einrichtungen fließen. Den Grundsatzbeschluss hatte der Gemeinderat dazu bereits bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Herbst gefasst. Jetzt stimmte der Ausschuss verschiedenen Einzelmaßnahmen in mehreren Stadtteilen zu.

Probleme auf dem Lindenhof

Mit im Mittelpunkt stand dabei auch der Lindenhof, wo es seit längerem eine intensive Debatte über fehlende Kita-Plätze gibt. Die Ausbauplanung sieht dort einen neuen Kindergarten mit vier Gruppen auf der Grünfläche Ecke Waldparkstraße/Landteilstraße vor. Um noch schneller Abhilfe zu schaffen, soll dort zudem ab 2019 zwei „Draußengruppen“ eingerichtet werden.