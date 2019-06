Abtauchen, Kurve kratzen, springen

Nach zwei Metern ist Schluss: Mit einem Platscher beendet der junge Mann seine erste Fahrt. Die hätte ihn auf Wasserski eigentlich um den ganzen See führen sollen – wie die routinierteren, die sich elegant in die Kurven legen. So oder so: Abkühlung gibt es auf der Anlage am Rheinauer See genügend. Anfänger tauchen, bis sie den Dreh heraus haben, öfter mal ab. Fortgeschrittene genießen auf ihren Runden den Fahrtwind. Und Profis springen auf ihren Wakeboards genannten Sportgeräten so hoch über die im See verteilten Hindernisse, dass sie eine Extraportion Frischluft abbekommen. stp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019