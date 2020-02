Abu Dhabi: OB Kurz stellt Mannheimer Multihalle vor

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nimmt derzeit am World Urban Forum (WUF) in Abu Dhabi teil. Bei der Konferenz in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate treffen sich seit Sonntag und noch bis Donnerstag rund 18 000 Teilnehmer aus 168 Ländern. Die WUF-Konferenzen gelten als wichtigste internationale Zusammenkunft von Bürgermeistern, Regierungsvertretern, internationalen

...